Fugas de agua y obras inconclusas amenazan a vecinos de Reynosa

Vecinos de la colonia Voluntad y Trabajo, en la ciudad de Reynosa, denunciaron la presencia de múltiples fugas de agua potable que permanecen activas desde hace más de tres meses, sin que hasta el momento se haya realizado una reparación definitiva por parte de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con reportes ciudadanos, las fugas se localizan principalmente en la intersección de las calles José María Morelos y Marte R. Gómez, donde además se observan dos huecos de considerable profundidad que representan un riesgo para peatones y automovilistas.

Los hundimientos se encuentran delimitados únicamente con cinta amarilla y algunos trozos de madera, lo que resulta insuficiente como medida de prevención ante el peligro que representan las excavaciones abiertas en plena vía pública.

Los residentes explicaron que los trabajos inconclusos datan desde el año pasado, cuando personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) acudió al sitio para atender el problema, abrió el pavimento y posteriormente dejó las obras sin una solución integral.

Además del riesgo físico, el constante derrame de grandes cantidades de agua potable ha provocado una disminución considerable en la presión del suministro dentro de los hogares del sector, afectando actividades básicas de las familias.

La situación también ha generado preocupación por el desperdicio del vital líquido, especialmente en un contexto donde otras colonias de Reynosa enfrentan escasez o falta total de agua potable.

Ante este panorama, los habitantes de la colonia Voluntad y Trabajo exigen la intervención urgente de COMAPA para que se reparen las fugas, se concluyan las obras abandonadas y se eviten mayores afectaciones y riesgos para la comunidad.