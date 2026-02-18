Fuga de aguas negras causa accidentes en la colonia Benito Juárez

El encharcamiento se extiende por varios metros sobre la carpeta asfáltica, lo que representa un riesgo permanente para automovilistas y peatones

Vecinos y comerciantes del sector reportaron una situación de riesgo constante en el cruce del bulevar Héroes de la Reforma y la calle Montes Albán, en la colonia Benito Juárez, donde se mantiene activa una fuga de aguas negras que ha generado múltiples percances viales.

De acuerdo con el reporte ciudadano, el encharcamiento se extiende por varios metros sobre la carpeta asfáltica, lo que representa un riesgo permanente para automovilistas y peatones que transitan por esta zona de Reynosa. A esta problemática se suma la presencia de una alcantarilla abierta que permanece cubierta por el agua residual, lo que incrementa considerablemente el peligro.

Accidentes y daños materiales por tramo inundado

Como parte de los incidentes más recientes registrados en el lugar, se informó que un joven conductor perdió el control de su vehículo al ingresar al tramo inundado, impactándose primero contra el camellón central y posteriormente contra una vivienda cercana, donde se ocasionaron daños materiales de consideración.

Comerciantes establecidos en este sector señalaron que los accidentes se han vuelto recurrentes debido al alto flujo vehicular que registra el bulevar, ya que los conductores no alcanzan a percibir la magnitud del riesgo hasta encontrarse directamente sobre el área afectada. Esta situación ha derivado en fallas mecánicas y pérdidas económicas.

Estudiantes también afectados por aguas residuales

La situación también afecta de manera directa a estudiantes de una institución educativa ubicada en la misma esquina, ya que diariamente deben cruzar por zonas cubiertas de aguas residuales para poder ingresar al plantel.

Padres y vecinos señalaron que en repetidas ocasiones los menores llegan con el calzado y uniformes en malas condiciones debido al escurrimiento que corre por la banqueta.

Ante este panorama, vecinos y comerciantes solicitaron la intervención inmediata de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, a fin de que se atienda la fuga y se repare la infraestructura dañada, con el objetivo de prevenir accidentes de mayor gravedad en este punto considerado de alto riesgo por la comunidad.