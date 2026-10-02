Fuga de agua deja excavación abierta frente a escuela

Con el regreso a clases, cientos de estudiantes y sus familias deben transitar por una zona que continúa sin ser rehabilitada

Una fuga de agua potable que permaneció activa durante varios días terminó dejando una excavación abierta, agua estancada y montones de tierra a las afueras de dos planteles educativos en la colonia Balcones de Alcalá, situación que ahora representa un riesgo para estudiantes y familias que diariamente transitan por el lugar.

Personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado acudió para atender la fuga; sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos y el área permanece sin una protección adecuada. Mayra Elizabeth López, madre de familia y vecina del sector, señaló que el problema del agua no es nuevo y que, tras realizarse una reparación, quedó el hoyo abierto.

“Vinieron a hacer el parche ahí y cuando hicieron el parche escarbaron y ya nos taparon, nada más está el pozo ahí”, explicó la vecina, quien advirtió que la situación representa un riesgo debido a la cercanía con los planteles educativos.

Actualmente, en el punto se observa una excavación con agua estancada, tierra acumulada y una delimitación improvisada con algunos trozos de madera y cinta amarilla. El lugar se encuentra a un costado del jardín de niños Abraham Castellanos y de la escuela primaria Andanak Nisan número 11.

La madre de familia recordó que mientras la fuga permaneció activa, los estudiantes tenían que caminar entre el agua para ingresar a las escuelas, complicándose todavía más el paso para quienes utilizan mochilas con ruedas.

“Si es un riesgo para los niños, estamos al lado del kinder Abraham Castellanos y la primaria Nisan número 11”, señaló Mayra Elizabeth López.

Aunque hasta el momento no se ha registrado ningún accidente, madres y padres de familia consideran necesario que los trabajos sean concluidos a la brevedad, que la excavación sea cubierta y que el área sea rehabilitada para evitar que ocurra algún incidente.