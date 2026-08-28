Fuga de agua crea caos frente a Central de Autobuses de Matamoros

La fuga ya fue controlada y actualmente las cuadrillas trabajan en la reparación del tramo dañado, cuyos trabajos podrían prolongarse hasta 24 horas

Una ruptura en una tubería de agua potable provocó una fuerte fuga durante la madrugada, ocasionando acumulación de agua sobre la avenida Canales, frente a la Central de Autobuses de Matamoros.

Oscar Rodríguez, gerente técnico de la JAD, informó que personal del organismo acudió al lugar tras recibir el reporte y confirmó que se trataba de una ruptura en una tubería de aproximadamente seis pulgadas de diámetro.

Explicó que la fuga ya fue controlada y actualmente las cuadrillas trabajan en la reparación del tramo dañado. Los trabajos podrían prolongarse hasta 24 horas, aunque existe la posibilidad de que concluyan antes si las condiciones permiten avanzar con mayor rapidez.

Debido a estas labores, una parte de la avenida Canales permanecerá cerrada a la circulación durante el tiempo que duren los trabajos, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas al transitar por la zona frente a la Central de Autobuses.

Rodríguez señaló que la falla también podría generar afectaciones en el servicio para habitantes de alrededor de 115 colonias, por lo que pidió paciencia y comprensión a la ciudadanía.

El personal continuará trabajando en el sitio hasta concluir la reparación y restablecer las condiciones normales de la vialidad y del servicio de agua.