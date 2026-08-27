Fuerzas Armadas premian a Giovanni como Médico militar por un día

Entregaron al menor un reconocimiento por su historia de lucha y superación, destacando las cualidades que lo convirtieron en un ejemplo para quienes lo rodean

Las puertas del cuartel se abrieron para recibir a un integrante muy especial. A sus 13 años, Giovanni Alexis Cruz Arroyo fue reconocido por las Fuerzas Armadas como “Médico Militar por un Día”, recibió el uniforme y la insignia que lo distinguieron simbólicamente como parte de la institución y fue homenajeado por su valor, motivación y esfuerzo constante.

Durante el acto, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Octava Zona Militar y la Unidad Médica de Consulta Externa, entregaron al menor un reconocimiento por su historia de lucha y superación, destacando las cualidades que lo convirtieron en un ejemplo para quienes lo rodean.

“Dice Soldado por un Día, Giovanni Alexis Cruz Arroyo, y aquí dice: la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Octava Zona Militar y la Unidad Médica de Consulta Externa, otorga el presente reconocimiento al Médico Militar por un Día, Giovanni Alexis Cruz Arroyo, por su valor, motivación, ímpetu y esfuerzo constante”.

Giovanni estuvo acompañado por su familia, quienes consideran su vida un verdadero milagro después de enfrentar diversos padecimientos y un diagnóstico de parálisis cerebral espástica. Su madre, Karla Ivet Arroyo Campos, destacó la fortaleza de su hijo y aseguró que cada avance representa una nueva razón para mantener la esperanza.

“Hay que echarle ganas y para adelante. Es parálisis cerebral espástica y ha sido un milagro de Dios que esté aquí con nosotros, a pesar de todos los procesos y padecimientos que ha tenido el niño. Es un milagro de Dios que esté aquí y, gracias a Dios, esperamos que siga evolucionando”.

La madre de Giovanni también aprovechó este momento para enviar un mensaje a otras familias que atraviesan situaciones difíciles, especialmente aquellas que enfrentan obstáculos económicos o circunstancias que pueden hacer que pierdan la esperanza.

“Mi mensaje es que no se rindan, que sigan adelante. A veces la etapa económicamente no se puede, uno insiste y dejas a los hijos y hay que echarle ganas con la mano de Dios y seguir adelante”.

Como parte de este reconocimiento, el Ejército Mexicano entregó a Giovanni un documento que lo distingue como un ejemplo de perseverancia. El homenaje busca también transmitir un mensaje de esperanza a otras familias y recordar que, aun frente a las circunstancias más complicadas, la voluntad de seguir luchando puede convertirse en una fuente de inspiración.

“Siendo un ejemplo de la vida para su familia, amigos, compañeros y para el personal de este Instituto Armado”.

La historia de Giovanni no terminó con la entrega de un uniforme o un reconocimiento; por el contrario, convirtió la explanada militar en un escenario de esperanza. Rodeado de su familia y del personal castrense, el menor demostró que detrás de cada diagnóstico también puede existir una historia de fortaleza, mientras su familia mantiene viva la esperanza de verlo seguir avanzando y superando cada desafío