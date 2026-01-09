Fuertes vientos derriban pino navideño de más de 30 metros

Las ráfagas también provocaron daños en otros elementos de la decoración, como escenarios navideños y parte de la Villa de Navidad instalada en la plaza

Los fuertes vientos registrados la mañana del jueves en Reynosa provocaron la caída de un pino navideño metálico de más de 30 metros de altura instalado en la plaza principal, generando momentos de alarma entre los visitantes y obligando a la intervención inmediata de cuerpos de emergencia.

Reynosa se caracteriza por los cambios bruscos en las condiciones del clima, donde un día soleado puede transformarse en cuestión de minutos en uno fresco, templado o con intensas ráfagas de viento. Precisamente esta situación se presentó durante la mañana del jueves, cuando comenzaron a sentirse ventarrones cada vez más fuertes en distintos puntos de la ciudad.

Daños provocados por las ráfagas de viento

La intensidad del viento fue tal que derribó ramas de árboles y cables de energía eléctrica en algunos sectores; sin embargo, el mayor impacto ocurrió en la plaza principal, donde colapsó por completo el pino navideño con estructura de acero, decorado con miles de luces y cableado eléctrico, el cual formaba parte de la decoración oficial de la temporada decembrina.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Tránsito y Seguridad Pública, quienes acordonaron el área y tomaron control de la situación para evitar riesgos adicionales a la población.

Costo del pino navideño en Reynosa uno de los más grandes del país

Protección Civil confirmó que no se registraron personas lesionadas, aunque sí se reportaron pérdidas materiales considerables. El pino había sido promovido por autoridades municipales como uno de los más grandes del país, incluso comparándolo con el instalado en el Rockefeller Center de Nueva York.

De acuerdo con información difundida previamente por el propio gobierno municipal, la estructura y su instalación tuvieron un costo superior a los 2 millones de pesos.

Desde antes de su colocación, ciudadanos habían expresado su inconformidad por la compra de un adorno de estas dimensiones y costo, al considerar que el recurso pudo haberse destinado a necesidades más urgentes de la ciudad. Tras el colapso, estas críticas se intensificaron en redes sociales, donde las imágenes del enorme pino derribado se viralizaron y reavivaron el debate sobre el uso de recursos públicos.

Otros daños en la decoración navideña

Además del pino, las ráfagas también provocaron daños en otros elementos de la decoración, como escenarios navideños y parte de la Villa de Navidad instalada en la plaza, los cuales resultaron parcialmente destruidos.

Postura de Protección Civil y recomendaciones

Sobre el incidente, el director de Emergencias de Protección Civil, Marco Antonio Llanas Quintero, informó que el reporte fue atendido de inmediato y que se mantienen medidas preventivas ante la persistencia de los vientos.

“Recibimos el reporte del colapso del pino y trabajamos para acordonar el área. Es un accidente mayor, pero no tenemos reporte de personas lesionadas. Ahorita vamos a coordinar con las demás dependencias para determinar si el retiro del pino será parcial o total”, explicó.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante el pronóstico de que los fuertes vientos continuarán en los próximos días.