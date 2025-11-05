Fuerte condena de Morena y PT por el asesinato de Carlos Manzo

Las y los legisladores de la llamada 4T en Tamaulipas, reafirmaron su compromiso con la paz la, legalidad y el fortalecimiento de la vida democrática

Los grupos parlamentarios del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en la representación partidista del Partido del Trabajo (PT), expresaron su enérgica condena por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

El presidente de la Junta de Gobierno, Diputado Humberto Prieto Herrera, acompañado por legisladoras y legisladores de dichas fracciones parlamentarias en el poder legislativo, expresaron su solidaridad con la familia del edil michoacano.

Así mismo se solidarizan con sus seres queridos y con el pueblo de Uruapan, ante un hecho que enluta e indigna a todo el país, pues se le arrebató la vida a un servidor público comprometido con su comunidad.

“Reiteramos nuestra confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia y nuestro respaldo en las acciones que el gobierno de México y el gobierno del Estado de Michoacán, emprendan para esclarecer este lamentable acontecimiento y castigar a los responsables”, dijo el diputado morenista.

