Fuerte choque entre dos tráileres y un camión en la Tampico-Mante

El impacto provocó importantes afectaciones en los tres vehículos involucrados, obligando a la intervención de las autoridades para controlar el tránsito

Por Bernardo Gallardo Altamira, Tamps. Un tráiler que remolcaba una plataforma vacía ocasionó un aparatoso accidente múltiple la mañana de este viernes sobre la carretera Tampico-Mante, a la altura del kilómetro 31.8, poco antes de llegar al puente La Esperanza, dejando cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación, aunque sin personas lesionadas de gravedad ni pérdidas humanas.

El percance se registró alrededor de las 8:00 horas, cuando la plataforma, que circulaba de norte a sur, presuntamente se incorporó de manera intempestiva e impactó primero por un costado a un camión revolvedor de la empresa Cemex cargado con cemento.

Tras la colisión, la pesada estructura golpeó también a un tractocamión Kenworth de la empresa New Way Transporte S.A. de C.V., el cual transportaba carga general y fue la unidad que resultó con los mayores daños.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad presuntamente responsable pertenece a la empresa RC Express S.A. de C.V. y remolcaba una plataforma sin carga al momento del accidente.

La fuerza del impacto provocó importantes afectaciones en los tres vehículos involucrados, obligando a la intervención de las autoridades para controlar el tránsito y realizar las maniobras correspondientes.

Pese a lo aparatoso del choque y a las pérdidas materiales registradas, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales mientras se realizan las investigaciones para determinar las responsabilidades.