Fuego consume pastizales y afecta carreteras en Tamaulipas

La vegetación seca por las altas temperaturas ha facilitado nuevos incendios, mientras el humo afecta la visibilidad en carreteras

Los incendios de pastizales no han parado en Tamaulipas.

Las altas temperaturas secaron la vegetación. El pasto luce café o rojizo, por lo que está prácticamente seco y prende con facilidad.

Uno de los casos más recientes fue casi llegando a Güémez. Ocurrió sobre la Carretera Federal 85, entre los kilómetros 19 y 27.

El humo cubrió la carretera. La Guardia Estatal tuvo que abanderar la zona para evitar choques.

En ese mismo municipio hubo otro reporte en el kilómetro 34, cerca del ejido Plan de Ayala.

En la capital se han registrado varios en los últimos días.

El más llamativo fue el del 3 de septiembre, atrás del IMSS La Loma. El fuego llegó al estacionamiento de El Caracol. Tres autos quedaron calcinados y cinco más resultaron dañados.

Ese mismo día hubo otro en la avenida del Estudiante, colonia Centro Universitario. El pastizal alcanzó vehículos.

El 10 de septiembre se atendió uno más en el área de la Universidad Politécnica. Protección Civil pidió no acercarse.

En el fraccionamiento Los Sauces 2 el fuego se extendió por varias hectáreas, el cual alcanzó la caja de un tráiler y una vivienda de madera. La casa quedó reducida a cenizas.

Protección Civil reporta entre 50 y 60 incendios de pastizal por semana solo en Victoria. Del 3 de agosto al 3 de septiembre atendieron 685 servicios.

En el Altiplano, Miquihuana y Bustamante están entre los 24 municipios más vulnerables. En Miquihuana se activó el Plan Tamaulipas en el ejido Aserradero, a la altura del rancho El 77.

Causas

La mayoría son por actividad humana.

Arrojar colillas de cigarro encendidas. Dejar botellas o vidrios que con el sol hacen efecto lupa. Quemas agrícolas y de basura sin control. Con el viento y el pasto seco, una chispa basta.

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