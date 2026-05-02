Frustra Guardia Estatal situación de riesgo en Norte Industrial

Esto sucedió luego de que los tripulantes de una camioneta aparentemente le cerraron el paso a un vehículo perteneciente a una empresa de paquetería

Ante el reporte de la presencia de una persona en posesión de arma de fuego, elementos de la Guardia Estatal lograron frustrar una situación de riesgo en las inmediaciones de la colonia del Norte Industrial, en Reynosa.

De acuerdo con lo informado a través del sistema de emergencias 911, por las calles circulaba una camioneta cuyos tripulantes aparentemente le cerraron el paso a un vehículo perteneciente a una empresa de paquetería.

Tripulantes de camioneta aparentemente se encontraban armadas

Estas personas presuntamente se encontraban portando armas de fuego, por lo que los elementos se movilizaron hasta el lugar.

Por ello, unidades de la dependencia estatal se trasladaron hasta el sitio para percatarse de que los presuntos delincuentes se escaparon del lugar.

Autoridades desplegaron un recorrido de inspección por los alrededores de la zona para dar con los responsables.