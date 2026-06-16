Frontera norte concentra mayor rezago educativo en Tamaulipas

El secretario técnico del ITEA dijo que cerca de un millón y medio de personas presentan algún tipo de rezago educativo, ya sea por no saber leer y escribir.

Por décadas, miles de tamaulipecos han visto interrumpida su formación académica por factores económicos, sociales y familiares, una situación que mantiene vigente la necesidad de programas de educación para adultos en todo el estado, especialmente en los municipios de la frontera norte.

Alejandro Vargas Rodríguez, secretario técnico del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), dijo que son los municipios cómo Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, los que encabezan los indicadores de rezago educativo, en todo el estado, debido a su alta concentración poblacional y al constante flujo migratorio que registra esta región.

Explicó que actualmente el índice de analfabetismo en Tamaulipas se ubica alrededor del cinco por ciento, mientras que cerca de un millón y medio de personas presentan algún tipo de rezago educativo, ya sea por no saber leer y escribir o por no haber concluido la primaria o la secundaria.

Durante una visita a la zona sur del estado, donde participó en la entrega de certificados a jóvenes atendidos por el ITEA a través del programa PANNARTI, Vargas Rodríguez destacó que muchos estudiantes abandonaron las aulas por distintas circunstancias, entre ellas los efectos que dejó la pandemia de COVID-19.

"Durante los años 2020, 2021 e incluso parte de 2022 muchas personas dejaron de estudiar y terminaron desertando. Ahí es donde entra el ITEA para buscarlos, atenderlos y ayudarlos a concluir sus estudios".

En el caso de Altamira, indicó que actualmente se atiende a 134 jóvenes que buscan concluir su educación básica para posteriormente incorporarse a programas de preparatoria en línea impulsados por el Gobierno del Estado.

Explicó que el instituto brinda atención a población migrante procedente principalmente de países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua y Panamá, quienes representan una parte importante de la demanda educativa en la franja fronteriza.

Se estima que alrededor de 10 mil migrantes reciben algún tipo de apoyo educativo en los municipios del norte de Tamaulipas, donde el ITEA mantiene convenios de colaboración con organismos dedicados a la atención de personas en movilidad.

Vargas Rodríguez subrayó que el objetivo es ofrecer una segunda oportunidad a quienes por diversas razones no pudieron concluir su formación académica, permitiéndoles acceder a mejores oportunidades laborales y de desarrollo personal.

Aunque los programas de alfabetización y educación básica continúan avanzando, las cifras reflejan que el rezago educativo sigue siendo uno de los grandes desafíos de Tamaulipas, particularmente en la frontera norte, donde la movilidad poblacional y las condiciones sociales mantienen alta la demanda de educación para adultos.