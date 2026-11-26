Se observó como los padres de familia llegaban puntuales a la hora de entrada llevando a sus hijos muy bien abrigados, con chamarra, algunos con gorro

Debido a las bajas temperaturas que se registran en la zona centro del estado, el ausentismo escolar no fue muy considerable, en el nivel Preescolar muy pocos alumnos faltaron, mientras que, en algunas primarias, se registró del 20 al 40% de ausentismo, informó Gilberto Ruiz Director de Primaria “Matías S. Canales”.

Primarias registran ausencias por las bajas temperaturas

“Tenemos un 60% de asistencia, cuidando siempre que no se presente ningún detalle con los padres de familia, porque ellos nos comunican que no van a venir por la cuestión del frío y nosotros no tenemos ningún inconveniente, primero preferimos cuidar a los niños para que después no haya tanta ausencia por alguna enfermedad”, señaló.

Durante un recorrido realizado por varios Jardines de Niños y Primarias en la capital del estado, se observó como los padres de familia llegaban puntuales a la hora de entrada llevando a sus hijos muy bien abrigados, con chamarra, algunos con gorro, pero todas y todos con sus mochilas para continuar con las clases al lado de sus maestras y maestros.

Adaptan clases de educación física para proteger a estudiantes

Cabe señalar que, en el caso de las clases de educación física, estas han sido modificadas, es decir, en caso de continuar descendiendo la temperatura, las actividades se realizarán en un lugar cerrado, lo anterior para no exponerlos y proteger su salud, así lo explica Gerardo Alvarado Reyna, Maestro de Educación Física.