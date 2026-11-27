El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que las bajas temperaturas que se registran en los diversos municipios de la entidad han generado un 10% de ausentismo escolar, principalmente en la zona fronteriza.
El funcionario estatal exhortó a madres y padres de familia, así como a las autoridades educativas, a mantenerse atentos a las indicaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de Educación ante las condiciones climáticas.
Valdez García anunció además que para enero de 2027 todas las escuelas de Tamaulipas estarán conectadas a Internet.
Actualmente, alrededor del 16% de los planteles, cerca de unos 700, carece de este servicio y para avanzar en la conectividad, informó sobre la adquisición de 3 mil tabletas.
Añadió que el 100% de las escuelas rurales ya cuentan con Internet y que los planteles pendientes se ubican en zonas urbanas de distintos municipios.