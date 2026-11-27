Miguel Ángel Valdez García, titular de Educación informó que el ausentismo escolar se ha presentado principalmente en la zona fronteriza

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que las bajas temperaturas que se registran en los diversos municipios de la entidad han generado un 10% de ausentismo escolar, principalmente en la zona fronteriza.

El funcionario estatal exhortó a madres y padres de familia, así como a las autoridades educativas, a mantenerse atentos a las indicaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de Educación ante las condiciones climáticas.

Valdez García anunció además que para enero de 2027 todas las escuelas de Tamaulipas estarán conectadas a Internet.

Actualmente, alrededor del 16% de los planteles, cerca de unos 700, carece de este servicio y para avanzar en la conectividad, informó sobre la adquisición de 3 mil tabletas.

Añadió que el 100% de las escuelas rurales ya cuentan con Internet y que los planteles pendientes se ubican en zonas urbanas de distintos municipios.