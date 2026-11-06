Frentes fríos arrastran residuos en el puerto El Mezquital

Integrantes de la organización realizan recorridos para apoyar con la recolección de los residuos y mantener limpia esta zona

Los frentes fríos que han ingresado a la región han dejado a su paso residuos, principalmente botellas de plástico, en las escolleras del Puerto El Mezquital, en Matamoros.

Elías Ibarra, titular de Conibio Global, señaló que a esta situación también se suma la basura que dejan algunos turistas durante sus visitas, la cual permanece durante largos periodos debido a que no hay cuadrillas de limpieza que acudan hasta este punto.

Explicó que integrantes de la organización realizan recorridos para apoyar con la recolección de los residuos y mantener limpia esta zona.

Realizan labores de limpieza en Playa Bagdad y Puerto El Mezquital

En antecedentes se señala que durante febrero de 2026 se realizaron jornadas de limpieza en Playa Bagdad y en la carretera al Puerto El Mezquital, con trabajos de recolección de basura y mantenimiento en áreas de afluencia turística.

Finalmente, Ibarra hizo un llamado a los visitantes y ciudadanos para que recojan su basura y eviten dejar desperdicios en las escolleras, contribuyendo así al cuidado de este espacio natural.