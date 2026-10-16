Frente frío traerá lluvias y descenso de temperaturas

Se esperan temperaturas mínimas de hasta 18°C durante el fin de semana en la entidad; corporaciones de auxilio están en alerta.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Gerardo González de la Fuente, informó que durante este fin de semana ingresará a la entidad el frente frío número 2, acompañado de lluvias y un descenso en las temperaturas.

Detalló que se prevén temperaturas mínimas de hasta 18 °C en la región centro-norte y de 22 °C en la zona sur del estado. Asimismo, se esperan lluvias puntuales para este viernes, con acumulados estimados de hasta 50 milímetros.

González de la Fuente señaló que las coordinaciones municipales de Protección Civil se encuentran listas para atender a la población en caso de ser necesario. Explicó que las condiciones de lluvia y bajas temperaturas se mantendrán durante viernes y sábado, mientras que el domingo se espera una mejoría en el clima en todo el estado.

Por otra parte, informó que hasta el momento se han contabilizado 25 incendios forestales en territorio tamaulipeco, con una afectación aproximada de 2 mil hectáreas.

Aunque la temporada de incendios forestales aún no concluye, indicó que las lluvias y el descenso de las temperaturas reducen el riesgo de propagación y generación de nuevos siniestros. Finalmente, confirmó que actualmente no se registra ningún incendio forestal activo en la entidad.