La llegada de dos sistemas provocará el primer descenso importante de temperatura en el sur de Tamaulipas, con lluvias y fuertes vientos del norte

El ingreso de un frente frío y otro sistema el próximo miércoles ocasionarán que en el sur de Tamaulipas la temperatura se desplome a 13 grados centígrados; sería el primer frío que “sí se siente” en la zona.

Se prevén lluvias de moderadas a puntuales intensas en el sureste del estado, vientos del norte y temperaturas que bajan de forma notable respecto a días anteriores, aunque los reportes locales varían entre descensos moderados.

Se exhortó a la comunidad para que acuda a su centro de salud más cercano, en caso de presentar algunos síntomas característicos de manera respiratoria, recurrentes durante el tiempo en que se presentan fuertes rachas de norte o baja temperatura.