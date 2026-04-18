Frenan propuesta 'Colegio de Periodistas' por falta de sustento

El diseño del proyecto generó inquietud entre integrantes del gremio, quienes advirtieron sobre el riesgo de censura o regulación indirecta.

El Congreso de Tamaulipas dejó sin avance la iniciativa para crear un “Colegio de Periodistas”, luego de que autoridades estatales y legislativas la consideraran inviable y con posibles implicaciones contra la libertad de expresión.

El secretario general del Congreso, Lorenzo Ochoa, confirmó que la propuesta permanece “congelada” y no será turnada a comisiones, al no contar con sustento jurídico ni respaldo político suficiente.

La iniciativa, promovida por la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, planteaba la creación de un organismo encargado de vigilar la ética en el ejercicio periodístico, con facultades para recibir denuncias contra comunicadores y emitir recomendaciones o extrañamientos públicos.

Sin embargo, el diseño del proyecto generó inquietud entre integrantes del gremio, quienes advirtieron sobre el riesgo de abrir la puerta a mecanismos de censura o regulación indirecta de los contenidos informativos.

En ese contexto, el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, señaló que la administración encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya no respalda iniciativas que puedan limitar la labor periodística, y reiteró el compromiso del Gobierno estatal con la libertad de expresión.

Además, apuntó que la propuesta evidenció debilidades en su construcción técnica y política, particularmente por la falta de diálogo previo con periodistas, especialistas y actores legislativos.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 México y Centroamérica, también manifestaron su preocupación, al considerar que la iniciativa podría otorgar al Estado un papel de control sobre lo que se define como práctica ética periodística, con el riesgo de derivar en mecanismos de hostigamiento legal contra la prensa.

Por su parte, la legisladora promovente defendió el planteamiento al asegurar que su intención era abrir el debate sobre la ética en el periodismo e involucrar a distintos sectores, incluidos los propios comunicadores, y rechazó que el proyecto tuviera fines sancionatorios o de presión hacia medios y periodistas.