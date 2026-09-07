Frenan conexiones eléctricas peligrosas en Playa Miramar

Autoridades de Ciudad Madero restringieron conexiones irregulares de comerciantes en las escolleras y advirtieron sanciones por incumplir las medidas

Las autoridades municipales de Ciudad Madero frenaron conexiones eléctricas peligrosas e improvisadas en el área de las escolleras de Playa Miramar para evitar sobrecargas y riesgos a los visitantes

Alrededor de 25 a 50 comerciantes ambulantes que se instalan sobre el Boulevard costero fueron notificados en estos días de qué las instalaciones irregulares y debían resolver.

Se presentaron restricciones de uso y quedando prohibidos cables y conexiones peligrosas así como la operación de aparatos electrodomésticos de alto consumo de energía eléctrica.

La instrucción fue girada por parte de las autoridades del Ayuntamiento de ciudad Madero señalando que únicamente permitirán conexiones básicas de iluminación, es decir pocos bajo normas específicas de carga más el uso libre de energía.

Cada espacio comercial ambulante será supervisado por inspectores del área de protección civil y en caso de qué omitan acatar la disposición se procederá aplicar las respectivas sanciones.