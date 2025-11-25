Frenan bloqueos temporalmente por parte de los agricultores

Por ahora, aseguraron no se requieren ajustes tácticos, aunque anticiparon que será mañana cuando se refuercen las acciones para sostener la presión en la zona.

Durante una reunión celebrada esta tarde entre los manifestantes que mantienen activa la protesta en la región, los participantes acordaron mantener sin cambios el esquema de vigilancia que opera actualmente en los diferentes puntos del plantón. Los representantes de cada grupo coincidieron en que, por ahora, no se requieren ajustes tácticos, aunque anticiparon que será mañana cuando se refuercen las acciones para sostener la presión en la zona.

En el encuentro, los agricultores discutieron el avance de su movimiento y pactaron duplicar o incluso triplicar la presencia en las posiciones asignadas. El objetivo es consolidar el bloqueo programado sobre la carretera Matamoros–Monterrey, a la altura del kilómetro 49, considerado uno de los puntos estratégicos para visibilizar sus demandas.

Los manifestantes señalaron que el acuerdo representa un compromiso colectivo, resultado del consenso alcanzado entre las distintas delegaciones que participan en la movilización. Subrayaron que la intensidad del despliegue será determinante para mantener la presión en los próximos días y enviaron un mensaje claro al señalar que “es ahora o nunca” para hacer valer sus exigencias ante las autoridades.

Aunque por el momento no se contemplan modificaciones adicionales, los organizadores afirmaron que seguirán evaluando la situación conforme evolucionen las negociaciones y la respuesta gubernamental. Añadieron que el monitoreo continuará de forma permanente para garantizar que cada posición se mantenga activa y coordinada.