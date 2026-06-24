Frenada la rampa por falta de acuerdos con ejidatarios de Jaumave

El Gobierno de Tamaulipas negocia con un ejido para construir una rampa de frenado en Rumbo Nuevo; el proyecto sigue pese al desacuerdo por el terreno

El Gobierno de Tamaulipas mantiene firme el proyecto para construir una nueva rampa de emergencia para frenado en la carretera Rumbo Nuevo, una de las vías con mayor tránsito pesado y pendientes pronunciadas del estado.

El único freno actual es el costo del terreno donde se instalaría.

Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, confirmó que siguen las pláticas con el ejido San Antonio, dueño del predio.

La diferencia está en el avalúo: los ejidatarios piden cerca de 8 millones de pesos y la administración estatal ofreció alrededor de 4 millones.

“El ejido nos quería cobrar muy caro el terreno… Estamos en eso ya”, puntualizó el funcionario.

Cepeda Anaya recalcó que la obra no está cancelada ni detenida. Es parte del paquete prioritario para reforzar la red carretera de Tamaulipas y reducir accidentes en tramos de alto riesgo por fallas en los sistemas de frenos.

¿Para qué sirve una rampa de frenado y cuáles son sus ventajas?

Una rampa de emergencia para frenado es una franja auxiliar conectada al arroyo vial que desacelera de forma controlada y segura a los vehículos que quedan fuera de control por fallas mecánicas, principalmente en frenos.

Ventajas clave:

- Salva vidas: Detiene unidades pesadas que de otro modo provocarían accidentes fatales en pendientes descendentes.

- Disipa energía: Usa material granular suelto y, según el tipo, la gravedad para frenar sin dañar al conductor.

- Sin costo por uso: La SICT eliminó el cobro por utilizarlas para incentivar su uso y dar mayor seguridad.

- Intercepta antes del peligro:

Se ubican 5 a 7 km antes de la pendiente o de zonas donde históricamente ocurren siniestros.

- Diseño especializado: El acceso debe ser amplio, con ángulo máximo de 5 grados respecto a la carretera y alineamiento recto para un ingreso seguro.

¿Cómo está compuesta?

Según la NOM-036-SCT2-2023, toda rampa consta de tres elementos: acceso pavimentado que conecta con la carretera, cama de frenado con material granular que detiene el vehículo, y camino de servicio.