Fracaso del IMSS desata toma de hospitales en Tamaulipas

Por el incumplimiento en los pagos al personal y ante lo que consideran un modelo que no está funcionando, trabajadores del sistema IMSS-Bienestar mantienen desde el mes de diciembre tomadas las direcciones de varios hospitales públicos en Tamaulipas, como medida de protesta para exigir atención a las carencias que enfrentan.

La secretaria general de la Subsección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Mirna Dolores Pumarejo Cabrera, aseguró que se trata de una problemática generalizada en todo el estado y que las decisiones no se están resolviendo a nivel local.

“No es nada más aquí, es en todo el Estado y las coordinaciones de IMSS-Bienestar. Las respuestas no son del coordinador estatal ni de las coordinaciones locales, son directamente a nivel nacional”, afirmó.

Señaló que las carencias son constantes y que la toma de las direcciones solo visibilizó una realidad que se arrastraba desde hace tiempo en los hospitales públicos.

“Sí nos está quedando a deber mucho. Tenemos falta de insumos, falta de material, falta de personal. Hay compañeros que se han jubilado, otros que han fallecido y no se han recuperado los lugares”, explicó.

Agregó que la sobrecarga laboral y el desabasto han provocado que incluso se solicite apoyo a los familiares de los pacientes.

“Se les está pidiendo material a los familiares porque tenemos desabasto, y eso complica todavía más la atención”, puntualizó.

A estas deficiencias se suma la falta de tratamientos especializados, como los oncológicos, que obliga a canalizar a los pacientes a otros municipios.

“Aquí no tenemos tratamiento contra el cáncer, se manda al hospital oncológico de Ciudad Victoria, que también está con falta de medicamentos”, señaló.

La crisis también se refleja en el impacto económico para los pacientes. Rosa María Alfaro Ramírez relató que ha tenido que pagar estudios médicos de alto costo por su cuenta.

“El primero me costó $1,500 pesos, el segundo $6,500 y ahorita estoy juntando para otro que cuesta $9,500. Le dije a mi esposo: vende lo que tengas que vender, porque ahorita es mi salud”, expresó.

Indicó además que la falta de especialistas obliga a realizar traslados largos y costosos.

“Aquí no hay otorrino. Me dijeron que iba a llegar a Río Bravo y luego salió que tenía que ir hasta Matamoros, entonces si es un gasto”, lamentó.

En el ámbito laboral, los trabajadores también denuncian afectaciones salariales derivadas de una clasificación incorrecta de la región fronteriza.

“La zona fronteriza somos zona tres y nos están pagando como zona dos. Tienen un adeudo de alrededor de $4,000 pesos mensuales a los médicos desde 2024”, advirtió la dirigente sindical.

Ante este panorama, los trabajadores decidieron mantenerse laborando bajo protesta y continuar con la toma de las direcciones hospitalarias hasta que se atiendan las demandas laborales y se restablezcan las condiciones mínimas para ofrecer una atención digna a los pacientes en Tamaulipas.