Fortalecimiento de Infraestructura en Nuevo Laredo para 2026

La presidenta de Nuevo Laredo, Cármen Lilia Cantúrosas Villarreal, anunció que, al inicio del 2026, se reforzarán las acciones en materia de infraestructura social básica en beneficio de la ciudadanía. Durante el 2025, se ejercieron más de 1,400 millones de pesos en diversas obras, entre las que destacan los drenajes sanitarios y áreas de esparcimiento, entre otras.

Inversión en transporte público y apoyo a concesionarios

Cantúrosas también resaltó las iniciativas en el rubro del transporte público, donde los concesionarios han sido beneficiados con el programa del Diesel, un apoyo municipal que compromete a los transportistas a mejorar las condiciones de sus unidades.

En los próximos meses, se llevará a cabo la entrega oficial de 10 camiones nuevos, equipados con aire acondicionado, además de la implementación de nuevas rutas en este municipio fronterizo.

Avances en la carretera Anáhuac y conectividad vial

“Nuevo Laredo sigue avanzando y creciendo con la culminación de la carretera Anáhuac, completamente federal, que había permanecido inconclusa desde la construcción del puente mundial. Ahora, se ha ampliado a cuatro carriles, antes eran dos, y se ha añadido un nuevo puente con dos carriles adicionales. Esto permitirá un flujo más rápido y seguro para los operadores y todos los que utilicen esta carretera”, señaló la presidenta.

Proyecto de ampliación del Puente Mundial

Asimismo, Cantúrosas mencionó la próxima ampliación del puente mundial, que actualmente cuenta con ocho carriles. Si todo avanza según lo previsto, el proyecto comenzará en marzo para ampliar la estructura a 10 carriles, lo que significaría contar con un total de 18 carriles.