Fortalecerán conectividad con ampliación de cruce Reynosa-Pharr

La próxima inauguración del segundo cuerpo del puente internacional Reynosa-Pharr permitirá incrementar el flujo de transporte de mercancías con EUA

En aproximadamente 10 días podría inaugurarse el segundo cuerpo del puente internacional Reynosa-Pharr, una obra de infraestructura que permitirá duplicar la capacidad de carga que cruza por este punto fronterizo, impulsando el intercambio comercial y la generación de empleos, informó el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz.

El presidente municipal destacó la importancia de este proyecto, al considerar que representa una de las obras de infraestructura más relevantes de los últimos años para la ciudad, debido al impacto que tendrá en el transporte de mercancías y la actividad económica de ambos lados de la frontera.

“Ya está por inaugurarse, esperemos que en unos 10 días más o menos poder estar ahí inaugurando de la mano del alcalde de Pharr. Es una obra de infraestructura muy importante para la ciudad de Reynosa, yo creo que de las más relevantes en los últimos años y que nos va a ayudar a doblegar la carga que pasa por Reynosa”, explicó.

Agregó que el incremento en el movimiento de mercancías también generará oportunidades laborales, particularmente para operadores de transporte de carga y otros empleos relacionados con las actividades binacionales, que representan mejores ingresos para la población.

En cuanto al puente internacional Anzaldúas, señaló que existe la intención de modificar y ampliar el tipo de carga que puede cruzar por este punto, debido a su ubicación estratégica y cercanía con una importante zona industrial de Reynosa.

“Del lado americano falta infraestructura de captación de inversiones, faltan también bodegas para resguardar artículos fríos y normales”, comentó el alcalde, al explicar que se requiere mayor infraestructura logística en el Valle de Texas para concretar este proyecto.

Finalmente, Peña Ortiz mencionó que también se mantienen gestiones con el Gobierno Federal para impulsar la construcción de la llamada Supercarretera, proyecto que conectará municipios de Nuevo León y Tamaulipas con la frontera estadounidense y permitirá incrementar la capacidad de circulación vehicular por Reynosa.

Indicó que estas obras, en conjunto, fortalecerán la conectividad fronteriza y consolidarán al municipio como un punto estratégico para el transporte de mercancías y el desarrollo económico regional.