Fortalecen servicios médicos y renovación del transporte

En junio arrancarán dos hospitales y se modernizará equipo oncológico en tres unidades médicas. Además, arranca plan piloto de transporte híbrido en Victoria

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó los avances significativos en materia de salud y movilidad tras una reciente reunión con otros mandatarios estatales y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario subrayó la voluntad política de Sheinbaum para transformar el sistema de salud nacional. En el caso de Tamaulipas, se confirmó que para este mes de junio se tiene previsto el inicio de operaciones del Hospital General IMSS-Bienestar en Ciudad Madero y del Hospital Regional del ISSSTE en Tampico.

Asimismo, se dio a conocer una importante inversión en infraestructura oncológica:

Hospital Infantil de Tamaulipas : Se pondrá en marcha el centro oncológico con un nuevo acelerador lineal.

: Se pondrá en marcha el centro oncológico con un nuevo acelerador lineal. Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria : Se autorizó el reemplazo de su acelerador lineal.

: Se autorizó el reemplazo de su acelerador lineal. Hospital de Ciudad Madero: Contará con un nuevo equipo de radioterapia.

Villarreal Anaya destacó que las mediciones actuales muestran un incremento satisfactorio en el número de consultas y cirugías, logrando reactivar unidades que anteriormente presentaban rezagos.

Movilidad: Plan piloto de transporte sustentable

En cuanto al transporte público, el gobernador informó sobre la implementación de un plan piloto con seis unidades híbridas, cuya inversión asciende a $23 millones de pesos.

Estas unidades han mostrado un rendimiento favorable ante las altas temperaturas de la región, destacando por su baja contaminación y rentabilidad.

El proyecto busca fortalecer el transporte en la capital, con miras a expandirse hacia Reynosa y la zona conurbada. Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el gobierno está trabajando con la empresa proveedora en esquemas de asistencia técnica, garantía y suministro de refacciones.

Este sistema de transporte contará con una aplicación móvil mediante códigos QR, permitiendo a la ciudadanía monitorear en tiempo real la ubicación de las unidades y los tiempos de llegada a los paraderos.

Las rutas han sido diseñadas estratégicamente para conectar puntos de alta afluencia como el Banco del Bienestar, áreas del IMSS, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y centros de salud, siempre con la apertura de realizar ajustes basados en el sentir y las necesidades de la población.