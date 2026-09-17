Fortalecen seguridad en Tamaulipas con operativos conjuntos

En los patrullajes programados participan elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Guardia Estatal

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó sobre el despliegue del "Operativo Reynosa", una estrategia de vigilancia interinstitucional diseñada para fortalecer la seguridad en esta ciudad fronteriza.

En los patrullajes programados participan elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Guardia Estatal.

Despliegue operativo y cobertura

El operativo cuenta con un estado de fuerza conjunto de entre 100 y 110 elementos, de los cuales 20 pertenecen a la Guardia Estatal.

El secretario confirmó que este modelo de coordinación se replicará próximamente en otras ciudades de la franja fronteriza, así como en las regiones centro y sur de la entidad, con el fin de intensificar la vigilancia en el territorio.

Fortalecimiento de la red de cámaras

En cuanto a la estrategia tecnológica, Pancardo Escudero destacó que la videovigilancia es fundamental para inhibir el delito.

Actualmente, el estado cuenta con 4,100 cámaras instaladas y se tiene proyectado sumar 800 equipos más durante 2026, alcanzando una red de 5,000 dispositivos en diversos municipios.

Finalmente, el funcionario descartó que la infraestructura de monitoreo esté siendo destruida o alterada por grupos de la delincuencia organizada, reafirmando el compromiso de continuar expandiendo esta red de seguridad.