Fortalecen regulación de vendedores ambulantes en Tamaulipas

El funcionario estatal dijo que el objetivo principal es garantizar que quienes ofrecen estos productos en sitios públicos cumplan con las medidas sanitarias

En coordinación con los 43 municipios del estado, las autoridades estatales trabajan en un padrón real y en la capacitación obligatoria de quienes expenden alimentos en la vía pública.

El gobierno estatal destacó la estrategia de coordinación con los 43 municipios de la entidad para regular el comercio informal de alimentos, informó el comisionado estatal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcádiz.

El funcionario estatal dijo que el objetivo principal es garantizar que quienes ofrecen estos productos en sitios públicos cumplan con las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud de la población.

Ante estas acciones, se cuenta con un registro real y preciso de los vendedores autorizados, lo que permite a la dependencia realizar "tiros de precisión" al supervisar las actividades en cada localidad.

Antes de otorgar los permisos, los vendedores reciben formación específica sobre el manejo adecuado y seguro de los alimentos; aunque los permisos son otorgados por cada municipio, la autoridad estatal supervisa que estos sigan los estándares de salud pública.

Rebolledo Urcádiz detalló que la cantidad de permisos es variable y depende de la dinámica de cada zona. Por ejemplo, en el sur de Tamaulipas se contabilizan más de 2,000 permisos activos.

En otros puntos de interés turístico y comercial, como la Barra del Tordo en Aldama o La Pesca en Soto la Marina, las cifras son menores y se ajustan específicamente a la capacidad y necesidades de cada punto, manteniendo siempre el control y la vigilancia sanitaria sobre los expendedores.