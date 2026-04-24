Fortalece Tamaulipas coordinación por temporada de lluvias

En el marco del inicio de la temporada de huracanes, se estableció que la prioridad es la protección de la población, salvaguarda de vidas y reducción de riesgo

El coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que, tras su participación en la Reunión Nacional de Protección Civil, realizada en el puerto de Veracruz, se establecieron diversas estrategias con el objetivo de mantener una estrecha coordinación ante la temporada de lluvias y ciclones 2026.

El funcionario estatal, quien asistió con su equipo de colaboradores, dijo que, como parte de los trabajos previos al inicio de la temporada, se establecieron estrategias para reforzar las acciones de prevención, atención y respuesta ante posibles fenómenos hidrometeorológicos.

“En Tamaulipas, seguimos trabajando de manera permanente para salvaguardar la integridad de la población y fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad de las y los tamaulipecos es nuestra prioridad”, señaló.

En el marco del inicio de la temporada de huracanes, durante este encuentro se estableció que la prioridad es la protección de la población, la salvaguarda de vidas y la reducción de riesgos.