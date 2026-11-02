Fortalece el turismo médico la actividad comercial en Matamoros

La llegada de pacientes del sur de Texas dinamiza sectores de la salud, hospedaje y restaurantes por servicios dentales e imagenología.

El turismo médico se mantiene como una de las actividades que contribuyen al movimiento económico de Matamoros, debido a la llegada de pacientes provenientes del sur de Texas que buscan servicios médicos, hospitalarios, dentales y de radiología, señaló Evangelyca Nieto Galicia, presidenta del Comité de Turismo de Salud de Matamoros.

Explicó que la ubicación fronteriza facilita el traslado de pacientes desde ciudades como Houston, quienes pueden acudir a consultas, realizarse estudios clínicos o recibir tratamientos médicos en la ciudad.

Nieto Galicia destacó que el impacto económico de esta actividad va más allá de los servicios de salud, ya que los pacientes suelen viajar acompañados de familiares, lo que genera demanda de hospedaje, restaurantes y otros establecimientos locales.

Añadió que incluso las consultas generales, la compra de medicamentos y la realización de análisis clínicos forman parte del gasto que beneficia a los negocios y a las familias de Matamoros.

La representante del sector consideró que el turismo médico continúa fortaleciéndose como una alternativa para atraer visitantes y generar una mayor derrama económica en la ciudad.