Foro impulsa prácticas sostenibles para cuidar agua y suelos

Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de preservar la calidad del agua y del suelo en las actividades agrícolas, se llevó a cabo el Foro Técnico “Desafíos de la Calidad del Agua y el Suelo en la Agricultura”, evento que reunió a productores, investigadores y especialistas del sector agroalimentario en el Centro Experimental Río Bravo.

El foro contó con la participación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien subrayó las graves repercusiones que puede generar el uso de agua y suelos contaminados o con parámetros fuera de los límites permitidos, tanto en la productividad agrícola como en la salud ambiental y humana.

“El compromiso es impulsar prácticas sostenibles y promover el monitoreo constante de nuestros recursos naturales, especialmente en la región norte del estado”, señaló.

Durante el encuentro, participaron 12 conferencistas especializados que abordaron temas como la salinidad del suelo, la presencia de contaminantes en el agua y estrategias de manejo sustentable, con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica y la vinculación científica en el campo tamaulipeco.

El evento fue encabezado por el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos Zona Norte de Tamaulipas, José Luis Suárez Vera, y estuvo dirigido a productores agrícolas, ganaderos, académicos, estudiantes, funcionarios y público en general.

Entre los asistentes destacaron Juan Rentería, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); Juan Báez Rodríguez, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural; y Perfecto Solís Alanís, director de Vinculación Institucional, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer los lazos entre ciencia, tecnología y campo, con el fin de garantizar una agricultura más productiva, saludable y libre de contaminación.