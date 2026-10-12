Formalizan registro por coordinación de Morena en Nuevo Laredo

El empresario Pedro Lozano y el diputado local, Sergio Ojeda, se registraron en el partido Morena, para buscar la coordinación municipal

El empresario transportista, Pedro Lozano, y el diputado local, Sergio Ojeda, se registraron en el partido Morena, para buscar la coordinación municipal del Comité de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Lozano es ex presidente de la Asociación de Transportistas de Carga y tiene una trayectoria vinculada al comercio internacional, que es la principal actividad económica de esta frontera, y por primera vez incursiona en la política.

En un comunicado, aseguró que busca la confianza de las y los ciudadanos para administrar la ciudad, ya que tiene conocimiento en uno de los sectores económicos más importantes en Nuevo Laredo, el transporte de mercancías entre México y Estados Unidos.

Además, fue delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, en Nuevo Laredo.

Mientras tanto, Sergio Ojeda Castillo es actual diputado local por segunda ocasión en el Congreso de Tamaulipas, además, fue regidor del Ayuntamiento en dos trienios.

En el 2020 buscó la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, pero en esta ocasión fue seleccionada la actual alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

En un comunicado, señaló que su trabajo se enfocará en el territorio, al considerar que la transformación debe mantenerse cerca de la ciudadanía y de quienes forman parte del movimiento.