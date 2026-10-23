Fomentan la salud y el control médico en escuelas de Tamaulipas

La Secretaría de Educación sustituyó refrescos por bebidas naturales e hizo un llamado a padres de familia a dar seguimiento a las evaluaciones.

Samuel Alcántar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, informó que en las escuelas de educación básica de la entidad se han realizado cambios para promover una alimentación más saludable. Señaló que, donde antes se vendían refrescos, ahora se ofrecen aguas de sabor, entre otras opciones, con el propósito de cuidar la salud de las y los estudiantes.

El funcionario explicó que el programa entró en vigor en marzo de 2025 y que, hasta el momento, se ha atendido a estudiantes de primaria y de primero y segundo grado de secundaria, quienes ya fueron evaluados. Añadió que aún no han recibido instrucciones de las autoridades federales sobre cómo continuará el programa, posiblemente a partir de enero o febrero de 2027.

Por ahora, indicó, lo más importante es que madres y padres de familia lleven a sus hijos a la valoración en la clínica correspondiente. También destacó que Tamaulipas cuenta con una aplicación donde se concentra la información de los estudiantes y de cada escuela.

En caso de extraviar la hoja de salud, las familias pueden acudir con la directora o el director del plantel para solicitar una copia y consultar los resultados de sus hijos.