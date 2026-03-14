Fiscalías federales y estatales refuerzan lucha por seguridad

El funcionario Héctor Villegas enfatizó que las estrategias de seguridad se basan en la atención a las causas y el fortalecimiento de la inteligencia.

El secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González, reafirmó el compromiso del gobierno de Tamaulipas con la seguridad y la paz en el estado.

“Desde el inicio de la administración, el gobernador ha liderado la Mesa de Paz, en colaboración con fuerzas federales y estatales, para abordar los retos de seguridad que enfrenta la región”, señaló.

Villegas González destacó la existencia de mesas regionales que se han implementado para fortalecer las estrategias de seguridad.

“Este es un tema no concluido, pero trabajamos con la confianza de la ciudadanía y en coordinación con todas las áreas de seguridad y diferentes órdenes de gobierno”, afirmó.

El secretario mencionó también la implementación de estaciones seguras a lo largo de la franja fronteriza, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo. Se prevé que este año se inicien algunas de estas estaciones, con un total de 15 programadas.

En cuanto a la labor de inteligencia con el gobierno de Estados Unidos, Villegas González explicó que, aunque hay información que no se puede revelar, el estado trabaja de la mano con todas las autoridades involucradas.

“Las mesas de trabajo de seguridad han mostrado resultados positivos”, añadió.

Además, enfatizó que las estrategias de seguridad se basan en cuatro ejes fundamentales, como ha reiterado la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Américo Villarreal Anaya. Estos ejes incluyen la atención a las causas y el fortalecimiento de la inteligencia.

El funcionario también fue cuestionado sobre la existencia de una lista de objetivos prioritarios, a lo que respondió que se continúa trabajando de manera coordinada con las fiscalías estatales y federales.