Fiscalía tardará meses en concluir caso del feminicidio de Dafne

Por: Nora Castro 18 Agosto 2026, 08:14 Compartir

La Fiscalía General de Tamaulipas negó además la filtración de información sobre el caso Dafne, pues dijo que esto no debe volverse mediático

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“Un tiempo importante, tal vez meses” podría llevar el caso del feminicidio de Dafne para su resolución. La Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas determinó lo anterior al señalar que las evidencias, medios probatorios, audiencias y declaraciones son extensas y esto repercute para el tiempo de la investigación. Eduardo Govea Orozco, fiscal, determinó que les llevará meses concluir el caso, pues se siguen realizando acciones como el reciente cateo a la academia “Doenitz” de Madero, Tamaulipas, donde la menor de 13 años murió el pasado 16 de julio. La Fiscalía General de Tamaulipas negó además la filtración de información sobre el caso Dafne, pues dijo que esto no debe volverse mediático y, si algún tercero lo hace, será bajo su responsabilidad. Descartó que Internet sea considerado medio de prueba, por lo que no se toman en cuenta audios, videos o acusaciones que se estén generando entre familiares, amigos o sociedad que opine del caso sin que sea radicada una denuncia formal.