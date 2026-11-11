Fiscalía reconstruye hechos por muerte de Aranza en Matamoros

Al ser cuestionado sobre el uso de civiles como “escudos humanos”, el fiscal señaló que se han registrado situaciones de este tipo

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, informó que se analizan todos los datos necesarios sobre los hechos ocurridos antes, durante y después de la muerte de la niña Aranza, en Matamoros, con el propósito de reconstruir con precisión la secuencia de acontecimientos.

Analizan actividad del vehículo y de sus ocupantes

“La investigación incluye el análisis de la actividad del vehículo involucrado y de las personas que lo habrían ocupado antes de la agresión. Sobre posibles antecedentes penales del padre de la menor y de otros familiares, son datos que se están incorporando a la investigación”, señaló.

Govea Orozco refirió que se indaga la ocupación del padre, quien habría señalado que trabaja como lavacoches, información que forma parte del análisis de inteligencia necesario para contextualizar el caso.

Al ser cuestionado sobre el uso de civiles como “escudos humanos”, el fiscal señaló que se han registrado situaciones de este tipo, principalmente en algunas zonas de la frontera y de la ribereña.

Según explicó, grupos delictivos pueden utilizar a familias, personas civiles e incluso menores para protegerse o simular inconformidad contra las autoridades.

Fiscalía busca esclarecer el origen de los hechos

El titular de la Fiscalía aseguró que no se adelantará una conclusión sobre lo ocurrido y que el esclarecimiento no se limita a determinar cómo murió la menor, sino que también busca establecer cómo se originó la secuencia de hechos que derivó en el fatal desenlace.