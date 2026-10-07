Fiscalía recibe caso de pitbull asesinado a cuchilladas

Los dueños de ambos perros fueron llevados a la Dirección de Ecología para rendir declaración y el caso fue turnado a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas

“Konan” se salió de su casa en la colonia Laguna de la Puerta en Tampico y tuvo un altercado con otro perro en la calle, que también se había salido de su hogar.

El pitbull lo atacó en la nariz, ocasionándole lesiones graves, y la dueña de ese perro ingresó a su domicilio, que se encontraba cerca, sacó un cuchillo y comenzó a darle puñaladas al animal, como venganza de lo que le hizo a su mascota.

El caso fue turnado a la Fiscalía de Tamaulipas

Los dueños de ambos perros fueron llevados a la Dirección de Ecología para rendir declaración y el caso fue turnado a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas para deslindar responsabilidades.

La directora de Ecología en Tampico, Yahaira Cruz Aguilar, adelantó que, aunque no se estipula cárcel, se prevé una multa severa de entre 2 a 3 millones de pesos para la mujer que asesinó al pitbull.