Fiscalía investigará presunto maltrato animal en Reynosa

En cuanto a las sanciones administrativas, el director de Bienestar Animal explicó que actualmente las multas establecidas van de 10 a 50 UMAs

Un caso de presunto maltrato animal ocurrido en una taquería de Reynosa se viralizó recientemente en redes sociales, luego de que cámaras de videovigilancia captaran el momento en que, presuntamente, un hombre exprimió limón en los ojos de un perro.

La Dirección de Bienestar Animal tomó conocimiento del hecho y ya trabaja en la integración de la información para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

El director de Bienestar Animal, Rubén Rea, confirmó que el caso ya está siendo atendido y explicó que, además de la sanción administrativa que corresponde al municipio, la agresión puede tener consecuencias penales debido a que este tipo de conductas están contempladas por la legislación de Tamaulipas.

“Ya verificamos y estamos recabando la información y se va a poner la denuncia en Fiscalía para tratar el asunto y se haga con formalidad; nosotros como unidad administrativa tenemos que aplicar una multa, pero como es tipificado por la ley de Tamaulipas, ya tiene consecuencias penales”, señaló.

Advierten consecuencias penales por maltrato animal

El funcionario recordó que este caso se suma a otros registrados recientemente en Reynosa, en los que las autoridades han tenido que intervenir ante denuncias de maltrato animal.

Mencionó como antecedente las agresiones contra gatos por las que algunas personas involucradas permanecen internadas en el penal de Reynosa, y destacó que los reportes actuales también requieren la participación coordinada de distintas instituciones.

“La gente cree que nada más queda en una multa y no queda en eso, por eso hemos tenido constantemente reportes donde llegamos con Policía, Sedena y hacemos un aseguramiento, porque tenemos que hacer un rescate; tenemos que hacerlo con las instancias correspondientes, para que entiendan que no es nada más un hecho aislado, sí tiene consecuencias”, advirtió Rea.

Multas por maltrato animal podrían aumentar

En cuanto a las sanciones administrativas, el director de Bienestar Animal explicó que actualmente las multas establecidas por la dependencia van de 10 a 50 UMAs, aunque ya se analiza incrementar estos montos para fortalecer las sanciones contra quienes incurran en actos de maltrato.

“Las multas nosotros con Bienestar Animal van desde las 10 y hasta las 50 UMAs, ya tenemos un proyecto en la mesa para aumentar el costo de las multas; una UMA son 117 pesos y las multas van de 10 a 50 UMAs”, precisó.

Mientras la Fiscalía determina las posibles responsabilidades penales, la Dirección de Bienestar Animal mantiene el seguimiento del caso y busca que la presunta agresión no quede únicamente en una sanción administrativa, sino que se apliquen las disposiciones legales correspondientes.