Fiscalía investiga muerte de Aranza tras ataque en Matamoros

El indicio está siendo analizado en laboratorios de balística y se cotejará con registros de hechos delictivos y de las instituciones policiales

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, informó que la investigación por la muerte de Aranza, una niña de siete años que recibió un disparo durante los hechos violentos del 29 de octubre en Matamoros, continúa en curso. La familia responsabiliza a elementos de la Guardia Estatal.

Fiscalía recaba testimonios de la familia

En una entrevista con medios nacionales, Govea Orozco señaló que la madre de la menor fue entrevistada después de ser atendida quirúrgicamente por una herida de bala en una pierna. De acuerdo con su testimonio, momentos antes del ataque, ella y su familia observaron una aeronave sobrevolando el área de Las Rusias, por donde circulaban.

Según el relato de la madre, se escucharon dos disparos. Tras el primero, algunos familiares bajaron del vehículo; ella y la niña permanecieron en el asiento trasero. La mujer intentó proteger a su hija con su cuerpo, pero la menor recibió el impacto que le causó la muerte. El fiscal indicó que las primeras versiones de otros integrantes de la familia coinciden en varios aspectos.

Solicitan registros y bitácoras de las aeronaves

Sobre la aeronave, Govea Orozco dijo que los testimonios la describen como un helicóptero de la Guardia Estatal, aunque aclaró que esa información aún debe corroborarse. La Fiscalía solicitó datos a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y otras instituciones sobre las aeronaves que operaron en la zona, incluidos sus registros y bitácoras. También señaló que, durante los hechos, circularon versiones iniciales sobre aeronaves de distintas instituciones y que la investigación debe agotar todas las hipótesis.

Analizan proyectil y trayectoria del disparo

El fiscal informó que se recuperó un proyectil que, por sus características, podría corresponder a un calibre 7.62. El indicio está siendo analizado en laboratorios de balística y se cotejará con registros de hechos delictivos y de las instituciones policiales. Añadió que los peritajes preliminares apuntan a que el disparo atravesó la carrocería del vehículo y siguió una trayectoria de arriba hacia abajo antes de impactar a la niña.

Govea Orozco subrayó que estos datos son preliminares y que la Fiscalía debe corroborarlos con evidencia técnica y científica antes de establecer conclusiones. Mientras continúa la investigación, las autoridades estatales brindan atención y acompañamiento a la familia.