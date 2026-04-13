Fiscalía descarta riesgos tras video de asalto en carretera

A través de un posicionamiento, la autoridad estatal precisó que las corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes en la red carretera

Luego de la difusión de un video en redes sociales que muestra un presunto asalto en la carretera Reynosa-Monterrey, la vocería de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, hasta el momento, no existen reportes oficiales que confirmen hechos que representen un riesgo para la población.

Operativos de seguridad en la red carretera

A través de un posicionamiento, la autoridad estatal precisó que las corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes en la red carretera, con el objetivo de salvaguardar a quienes transitan por estas vías.

Participación de fuerzas federales y estatales

En estas acciones participan de manera coordinada la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, quienes realizan recorridos de vigilancia en distintos puntos del estado.

La vocería también hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de contenido no verificado, con el fin de no generar desinformación o alarma entre la población.

Líneas de emergencia disponibles

La fiscalía reiteró que ante cualquier situación de emergencia, se encuentra disponible el número 911 para brindar atención inmediata.