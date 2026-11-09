Fiscalía de Tamaulipas coordina búsqueda del alcalde de Río Bravo

La Fiscalía tamaulipeca señaló que mantendrá la colaboración institucional con las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que recibió un reporte sobre la probable privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y de sus acompañantes. Los hechos habrían ocurrido la tarde del domingo en una localidad de San Luis Potosí.

Fiscalía de Tamaulipas coordina la búsqueda con otros estados

De acuerdo con la Fiscalía, la información llegó la noche del mismo día a la guardia de la Policía de Investigación en Río Bravo. A partir de entonces, la institución estableció comunicación con autoridades homólogas de San Luis Potosí y envió personal a esa entidad para acompañar a los familiares del edil y colaborar en las labores de búsqueda y localización.

La dependencia también activó la coordinación operativa con la Fiscalía de Zacatecas, debido a que, según la información que aún se investiga, las acciones de búsqueda podrían extenderse a ese estado.

La Fiscalía tamaulipeca señaló que mantendrá la colaboración institucional con las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas para contribuir a la localización del presidente municipal y sus acompañantes.