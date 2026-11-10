Fiscalía de Tamaulipas avanza en la investigación del caso Aranza

a madre de Aranza, Claudia Edith Pardo García, había mantenido su exigencia de justicia para que se esclareciera la muerte de su hija

La investigación por la muerte de Aranza, la niña de siete años que perdió la vida durante los hechos violentos del pasado 29 de octubre en Matamoros, se encontraba en una etapa avanzada, luego de que varias personas involucradas en el caso ya rindieran su declaración ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Fiscalía recaba declaraciones para reconstruir los hechos

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia del Estado, confirmó que las comparecencias ya se habían realizado y señaló que en las siguientes horas y días continuarían avanzando en las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Aunque evitó proporcionar mayores detalles debido a la reserva de la investigación, explicó que se había recabado información importante para reconstruir la cronología de los acontecimientos y determinar cómo se originó la intervención de la aeronave de la Guardia Estatal durante el seguimiento y reconocimiento de las zonas donde ocurrieron los hechos.

Bloqueos e indicios en una camioneta forman parte de la investigación

El fiscal también indicó que se investigaba la posible participación de una persona en los bloqueos registrados en Matamoros durante esa jornada, como parte de las líneas que buscaban establecer qué sucedió antes del hecho fatal.

Asimismo, confirmó que entre los indicios asegurados en una camioneta relacionada con el caso se encontraron llaves de otro vehículo, elemento que también sería analizado por los investigadores para esclarecer los momentos previos al seguimiento realizado desde el helicóptero de la Guardia Estatal.

Govea Orozco sostuvo que estos elementos podrían aportar información relevante para determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos que terminaron con la muerte de la menor, mientras la Fiscalía continuaba integrando la carpeta de investigación.

La madre de Aranza, Claudia Edith Pardo García, había mantenido su exigencia de justicia para que se esclareciera la muerte de su hija y se fincaran responsabilidades a los elementos que resultaran involucrados.