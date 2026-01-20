Fiscalía de Justicia anuncia próximos relevos en mandos

Este proceso se lleva a cabo en el marco de evaluaciones exhaustivas que buscan fortalecer la eficacia y la transparencia dentro de la institución

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, informó sobre la próxima realización de relevos en los mandos medios de la institución. Este proceso se lleva a cabo en el marco de evaluaciones exhaustivas que buscan fortalecer la eficacia y la transparencia dentro de la institución, acciones que aseguró se realizan con total transparencia y en apego al marco legal.

Relevos en mandos de la Fiscalía de Tamaulipas

Govea Orozco destacó que aquellos funcionarios que enfrenten quejas o denuncias deberán responder ante la justicia, asegurando que se tomarán medidas firmes para garantizar la rendición de cuentas.

Evaluaciones y cambios graduales en la institución

“Con base en el desempeño y resultados es como se está determinando un relevo gradual de algunas áreas y así se va a ir haciendo absolutamente en todas las áreas de la fiscalía, principalmente en lo que tiene que ver con los mandos superiores, así que próximamente estaremos anunciando los relevos a ejecutarse”, agregó.

Revisión de denuncias y actuación de Asuntos Internos

“Si en el proceso de revisión que estamos haciendo en todas las áreas, encontramos que existen casos de algunas denuncias en contra de funcionarios, recordar que está el área de Asuntos Internos, que es la encargada de realizar las indagatorias y se tendrá que seguir el curso que la ley determine”, dijo Govea Orozco.

Objetivo de los cambios en la Fiscalía

Estos cambios son parte de un esfuerzo continuo por mejorar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y reafirmar el compromiso de la Fiscalía con la legalidad y la ética en el servicio público.