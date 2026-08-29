Fiscalía asegura anexo de Monclova tras tres denuncias

La FGE aseguró un centro de rehabilitación de Monclova después de recibir una denuncia por presuntas lesiones y maltrato físico contra una mujer

La Fiscalía General del Estado aseguró un centro de rehabilitación de Monclova después de recibir una denuncia por presuntas lesiones y maltrato físico contra una mujer que permaneció internada. Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía en la Región Centro-Desierto, informó que posteriormente otras dos personas acudieron ante la autoridad para denunciar hechos relacionados con su estancia en el establecimiento.

La investigación comenzó cuando la primera denunciante acudió directamente a las instalaciones de la Fiscalía para relatar lo ocurrido durante su permanencia en el anexo. Posteriormente fue examinada por un médico legista, quien confirmó que presentaba lesiones, situación que llevó al Ministerio Público a solicitar una orden judicial para realizar un cateo en el inmueble señalado.

Con la autorización de un juez en turno, agentes de la Fiscalía acudieron al centro de rehabilitación Grupo Nueva Vida para realizar las diligencias correspondientes. Durante la intervención fueron recabados diversos elementos que serán incorporados a la carpeta de investigación para establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existe responsabilidad penal.

Aseguran anexo de Monclova y entregan internos a familiares

Durante el operativo, los agentes localizaron aproximadamente a 25 personas que permanecían en el centro de rehabilitación. El grupo estaba integrado por hombres y mujeres de diferentes edades, quienes fueron identificados y posteriormente entregados a sus familiares una vez concluidas las actuaciones realizadas por la autoridad ministerial.

Lazo Chapa explicó que hasta el momento existen tres personas que han denunciado posibles agresiones relacionadas con su permanencia en el establecimiento. Las tres fueron sometidas a valoraciones médicas, mientras que los resultados obtenidos serán considerados dentro de las investigaciones que actualmente desarrolla el Ministerio Público.

El delegado regional aclaró que por estos hechos todavía no se han ejecutado detenciones. Señaló que la carpeta permanece en proceso de integración y que se recaban testimonios, documentos médicos y otros datos de prueba antes de determinar las acciones legales que correspondan contra posibles responsables.

El inmueble quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado al finalizar el cateo. Los agentes colocaron los sellos correspondientes para impedir el ingreso al establecimiento mientras continúan las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas por las personas que estuvieron internadas.

Fiscalía mantiene revisiones en centros de rehabilitación

El funcionario informó que durante 2026 se han realizado acciones que derivaron en el cierre o aseguramiento de aproximadamente seis o siete centros de rehabilitación en la Región Centro. Estas intervenciones forman parte de las revisiones efectuadas por las autoridades para conocer las condiciones en que operan los establecimientos destinados a la atención de personas con problemas de adicciones.

Lazo Chapa explicó que la Fiscalía mantiene coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, cuyos equipos realizan recorridos rutinarios por los diferentes centros de rehabilitación. Las brigadas verifican las condiciones sanitarias y de atención de las personas internadas, además de identificar posibles irregularidades que puedan requerir la intervención de otras autoridades.

Los recorridos sanitarios no dependen necesariamente de la existencia de una denuncia previa. Cuando durante una inspección se detectan indicios relacionados con la posible comisión de un delito, la Secretaría de Salud informa a la Fiscalía para que los agentes ministeriales realicen las diligencias correspondientes.

En el caso del centro asegurado en Monclova, el delito que inicialmente podría configurarse es el de lesiones. Sin embargo, será la investigación ministerial la que determine las circunstancias específicas de las agresiones denunciadas y, en su caso, establezca quiénes podrían ser responsables de los hechos.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa con la recopilación de información. La autoridad busca reunir los elementos necesarios para esclarecer las denuncias y determinar si existen condiciones para presentar el caso ante un órgano jurisdiccional.

Las autoridades mantienen las revisiones de los centros de rehabilitación de la Región Centro-Desierto como parte de las acciones de supervisión. El objetivo es detectar oportunamente situaciones que puedan poner en riesgo a las personas internadas y actuar cuando existan indicios de posibles conductas delictivas.