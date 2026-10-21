Fiscalía Anticorrupción busca a exalcalde de Nuevo Laredo

García Repper Favila confirmó que existe una orden de aprehensión vigente y señaló que se solicitará apoyo a autoridades de Estados Unidos para localizarlo

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, informó que buscan al exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, luego de que trascendiera que habría salido del país.

“Lo estamos buscando y pronto vamos a solicitar a ver si nos ayudan nuestros vecinos del norte a enviárnoslo de regalo”, señaló.

Fiscalía señala que la orden de aprehensión sigue vigente

Dijo que la Fiscalía está solicitando la orden de aprehensión y que, según indicó, el tribunal confirmó que permanece vigente.

García Repper Favila confirmó que existe una orden de aprehensión vigente y señaló que se solicitará apoyo a autoridades de Estados Unidos para localizarlo.

El fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, dijo que os delitos que se le imputan están relacionados con la administración municipal, entre ellos ejercicio indebido y abuso de autoridad, así como uso indebido de atribuciones y facultades.