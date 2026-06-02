Fiscal de Tamaulipas asegura que caso Fugitivo no está cerrado

Al ser cuestionado sobre la comunicación con los familiares de los músicos, señaló que a través de las áreas responsables se continúa brindando atención.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, se refirió a los avances de la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos en Reynosa hace un año, donde se encontraron sin vida a integrantes del grupo Fugitivo.

Govea Orozco destacó que, hasta el momento, no se cuentan con nuevos datos que no sean de conocimiento público, pero enfatizó que se sigue trabajando en el caso, el cual no se considera cerrado por su propia naturaleza.

El fiscal subrayó que se están implementando medidas para garantizar que los procedimientos de identificación en casos como este, y en particular en este, ofrezcan la certeza y confiabilidad que la situación requiere.

Además, al ser cuestionado sobre la comunicación con los familiares de los músicos, señaló que a través de las áreas responsables se continúa brindando atención a las familias afectadas y reafirmó: "No es un caso cerrado".