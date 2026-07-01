Firman Nuevo Laredo y Tampico convenio de corredor económico

Productos de la pequeña y mediana empresa serán promocionados para generar una prosperidad compartida entre ambos municipios

“Hecho en Nuevo Laredo” y “Hecho en Tampico” se fusionarán para abonar a las economías del puerto y la frontera dentro del “Corredor Económico Tamaulipeco”.

Productos de la pequeña y mediana empresa serán promocionados para generar una prosperidad compartida entre ambos municipios.

Cada fortaleza municipal y la de sus emprendedores serán promocionadas para que se logre como primer punto la formalidad y en segundo lugar provocar que los productos sean mayormente reconocidos.

“La frontera tiene mar y el mar tiene frontera”, dijo la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, luego de mostrar en un video las líneas, vuelos, productos y potencias.

Tampico, con la presidenta Mónica Villarreal Anaya reafirmó liderazgo y dijo que las fortalezas logísticas de Nuevo Laredo con la actividad portuaria y turística de Tampico, consolidaran a este último como la capital comercial de la región Huasteca.

La Cámara Nacional de Comercio en Tampico propuso por su parte un proyecto de autopista directa y una ruta aérea para acortar tiempos entre ambas ciudades.

Al finalizar la firma se realizó una sesión de preguntas y respuestas con empresarios de Laredo y el municipio de Tampico en torno a este plan económico.