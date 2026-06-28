Firman convenio para ampliar descuentos vehiculares al IMSS

Se reactiva el descuento vehicular: hay 30 % de rebaja para quienes estén al corriente, y un pago único de $5 990 pesos para regularizar unidades

El secretario general de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Tamaulipas, doctor Jorge González Ortiz, visitó Reynosa para formalizar un convenio de colaboración con las Oficinas Fiscales del Estado, el cual permitirá acercar diversos beneficios a los trabajadores sindicalizados.

El dirigente sindical explicó que este acuerdo busca facilitar el acceso a programas de apoyo y adelantó que continuarán gestionando nuevos convenios en beneficio de la base trabajadora.

"Para que acudan de aquí al 31 de julio y hacer estos trámites y los beneficios para todos ustedes, es uno de tantos que estamos realizando, y que en su momento en la página vamos a estar poniendo todos los beneficios que tenemos con hoteles, igual con oficinas fiscales, con agua y con todo lo que nos ofrezcan para el beneficio de ustedes", señaló Jorge González Ortiz.

Como parte de este convenio, las Oficinas Fiscales reactivaron el programa de descuentos vehiculares que había concluido en mayo, extendiendo su vigencia hasta el próximo 31 de julio para que los trabajadores puedan aprovechar estos estímulos.

El director de Oficinas Fiscales en Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, destacó que uno de los principales beneficios es el descuento para quienes se encuentran al corriente en sus contribuciones.

"Uno de los beneficios más importantes es que todos aquellos ciudadanos que estén al corriente con sus contribuciones, tienen un 30 por ciento de descuento y vence el día 31 de julio", informó.

Las autoridades señalaron que en Tamaulipas aún existen miles de vehículos que circulan con adeudos en el pago de derechos, por lo que este tipo de convenios con sindicatos y grandes empresas buscan facilitar la regularización del padrón vehicular.

Marcelo Olán Mendoza explicó que también se mantiene un esquema especial para propietarios de vehículos modelo 2012 al 2017, quienes podrán liquidar sus adeudos mediante un pago único.