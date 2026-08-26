Fingen rezar para robarse una urna con limosnas en parroquia

Los sospechosos habrían llevado consigo una carretilla, con la que posteriormente trasladaron la pesada urna hasta sacarla del templo y consumar el robo

Un hombre y una mujer, de entre 25 y 35 años de edad, son buscados por las autoridades luego de presuntamente robar una pesada urna que contenía las limosnas de los fieles en la parroquia de Cristo Rey, ubicada en la colonia Petrolera de Reynosa.

De acuerdo con los hechos reportados, la pareja ingresó al templo cuando se encontraba vacío y aparentó encontrarse en un momento de oración.

Sin embargo, su presencia habría tenido otro propósito. Mientras permanecían en el interior, presuntamente observaron las condiciones del lugar y ubicaron la urna que contenía las aportaciones económicas de los feligreses.

Los sospechosos habrían llevado consigo una carretilla, con la que posteriormente trasladaron la pesada urna hasta sacarla del templo y consumar el robo.

El hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, particularmente porque el templo era considerado un espacio de oración y confianza para los feligreses.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a identificar y localizar a los responsables.

La denuncia busca que las autoridades puedan esclarecer el robo y llevar ante la justicia a quienes presuntamente aprovecharon un momento de tranquilidad en el templo para apoderarse de las limosnas.