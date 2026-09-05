Finanzas públicas sólidas impulsan desarrollo: Carlos Ramírez

Ramírez González destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha impulsado una administración responsable

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Tamaulipas y representantes de organismos empresariales.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la CMIC Tamaulipas, atendiendo la invitación de su presidente, Pablo Eduardo Haro Panduro, con el objetivo de dialogar sobre temas relacionados con la industria de la construcción, fortalecer la colaboración y dar difusión al nuevo paquete de estímulos fiscales.

Ramírez González reconoció la importancia de la industria de la construcción como un sector que genera empleos, dinamiza la economía y contribuye al desarrollo de infraestructura, además de felicitar a la CMIC Tamaulipas por sus 50 años de trayectoria y su aportación al desarrollo del estado.

Ramírez González destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha impulsado una administración responsable, ordenada y transparente de los recursos públicos, señalando que una planeación financiera rigurosa permite dar estabilidad y viabilidad a los proyectos de infraestructura que requiere Tamaulipas.