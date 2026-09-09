Finanzas anuncia estímulos fiscales de hasta 90% en Tamaulipas

El funcionario explicó que estos y otros estímulos se están difundiendo en todo el estado como parte de la visión del actual gobierno estatal.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas Carlos Irán Ramírez anunció una serie de estímulos fiscales con condonaciones de hasta el 90 por ciento en impuestos estatales.

Detalló que hace dos semanas se inició la difusión de estos beneficios impulsados por el gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y que aplican en el Impuesto Sobre Nómina, Impuesto Sobre Hospedaje e Impuesto Sobre Honorarios, entre otros.

Señaló que como parte de estas acciones, también se autorizó en las plataformas y sistemas de la Secretaría el trámite de cambio de propietario para los vehículos que fueron nacionalizados.

Además, recordó que continúa vigente el decreto para la regularización de vehículos con un costo de *3 mil 990 pesos*, el cual el año pasado tuvo un costo de 5 mil 990 pesos para modelos del 2012 al 2017.

El funcionario explicó que estos y otros estímulos se están difundiendo en todo el estado como parte de la visión del actual gobierno estatal.

En cuanto al paquete económico, indicó que es prematuro dar cifras finales, ya que por ley los poderes autónomos y organismos públicos descentralizados deben presentar este mes su proyecto de presupuesto para el 2027.

Precisó que ya se trabaja en la elaboración del presupuesto bajo la visión del gobernador, recordando que cuando asumió la titularidad de la Secretaría de Finanzas se logró un decremento del 4.72 por ciento.

Agregó que se proyectan ingresos por más de 12 mil millones de pesos, lo que calificó como una recaudación inédita, con el objetivo de que el estado sea cada vez más independiente financieramente.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con un 14 por ciento de independencia en su paquete económico, mientras que la Ciudad de México alcanza el 50 por ciento, siendo la entidad con mayor autonomía financiera.