Finalizan años de espera con puente vehicular en Leyes de Reforma

El alcalde pidió a los habitantes que utilizan esta vialidad para acudir a sus trabajos, escuelas y otras actividades tomar en cuenta los cambios

Luego de permanecer por más de 22 años como un proyecto pendiente, en las próximas semanas comenzarán los trabajos para construir un puente vehicular en el sector de Leyes de Reforma, informó el alcalde de Matamoros, Alberto Granados.

La obra tendrá una inversión superior a los 60 millones de pesos y será ejecutada con recursos gestionados por el Gobierno del Estado. El proyecto busca mejorar la conexión vial de esta zona con el Periférico y agilizar el desplazamiento de los automovilistas.

Granados señaló que los trabajos tendrán una duración aproximada de ocho a 10 meses, por lo que durante este periodo se implementarán modificaciones a la circulación y se habilitarán rutas alternas.

El alcalde pidió a los habitantes que utilizan esta vialidad para acudir a sus trabajos, escuelas y otras actividades tomar en cuenta los cambios que se realizarán mientras avance la construcción.

La obra forma parte de una serie de proyectos que, de acuerdo con el municipio, buscan atender problemas de movilidad que durante años han afectado a distintos sectores de Matamoros